Tradimento: Yesim va in un talk show a parlare male di Tarik ma… | Anticipazioni

L’ennesima trovata di Yeşim Denizeren (Asena Girişken) terrà banco nelle prossime puntate di Tradimento. Decisa a vendicarsi di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) per i sotterfugi che ha utilizzato per impedirle di vedere la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), la donna deciderà infatti di presentarsi in un talk show turco per raccontare la sua storia e sbugiardare l’avvocato. Il piano finirà però per ritorcersi contro di lei…

Tradimento, news: Yeşim di nuovo in cella; ecco perché

Tutto partirà quando Tarik farà emanare un ordine restrittivo contro Yeşim per far sì che non possa avvicinarsi a Öykü. A quel punto, dato che verrà ritrovata dalla polizia proprio insieme alla bambina nel corso dell’ennesimo tentativo di rapimento, la Denizeren verrà arrestata. Il soggiorno in cella di Yeşim durerà però pochissimo: spronato da İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) a rivedere la sua posizione, Tarik deciderà alla fine di ritirare il provvedimento contro la sua ex.

Tuttavia, anche se di fatto farà ritornare la sua ex in libertà, Tarik non avrà affatto cambiato idea sulla cattiva influenza che Yeşim esercita su Öykü. Una volta fuori dal commissariato, l’avvocato Yenersoy ribadirà infatti alla stessa Yeşim che non può avvicinarsi alla bambina per nessun motivo. Parole che scateneranno l’ennesima mossa della Denizeren…

Tradimento, news: Yeşim in diretta tv

Come vi abbiamo detto nell’apertura di questo post, Yeşim telefonerà alla redazione del sopracitato talk show scandalistico e riuscirà ad essere contattata per parteciparvi. Una volta che sarà lì, al fianco di Ilknur, Yeşim racconterà dunque in diretta televisiva la sua storia d’amore con Tarik. Durante il suo intervento, la Denizeren passerà dunque in rassegna le vicende che hanno contraddistinto la sua relazione con Yenersoy, “plasmando” il tutto a suo vantaggio…

Dal matrimonio falso celebrato con lei per nasconderle che era già sposato con Güzide Özgüder (Vahide Perçin) all’esistenza dei suoi due figli maggiori Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Ozan (Yusuf Çim). Fino ad arrivare al patrimonio milionario che Tarik tiene tutto per sé. Nei fatti, Yeşim preparerà il terreno per una vera e propria gogna mediatica ai danni di Tarik. Quest’ultimo saprà però come reagire appena la Denizeren farà il suo nome, inizialmente occultato nell’intervento del talk…

Tradimento, spoiler: tutto si ritorce contro Yeşim; ecco come

Possiamo infatti anticiparvi che Yeşim verrà invitata nella trasmissione anche il giorno successivo, ma stavolta a fare una vera e propria figuraccia sarà soltanto lei. Per prima cosa, Tarik avrà inviato alla redazione gli scatti della Denizeren a letto con un altro uomo per dimostrare che la sua ex si vende in cambio di denaro. Come se non bastasse, la nuova ospitata di Yeşim al programma si rivelerà “spinosa” anche per un’altra questione: la conduttrice parlerà infatti al telefono con Vedat, il marito della defunta Burcu (Merve Altınkaya).

Senza esitare, Vedat accuserà Yeşim in diretta telefonica di aver spinto Burcu sotto un treno, causandone la morte. Parole forti che, di fatto, faranno passare Yeşim dalla parte del torto. Non a caso, quella che doveva essere la sua vendetta contro Tarik si trasformerà in un vero e proprio boomerang per lei. Come ne verrà fuori?