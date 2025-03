Un posto al sole, anticipazioni 11 marzo: cresce l’ansia per Michele

L’ansia per le condizioni di Michele cresce sempre di più, mentre amici e familiari si stringono con affetto attorno a Silvia e Rossella. Nel frattempo, Fusco prosegue la sua fuga disperata, ma la polizia è ormai sulle sue tracce. Ferri, già proiettato al futuro, inizia a pensare a un possibile sostituto di Michele in radio; Micaela, preoccupata per le conseguenze della sua iniziativa, si rivolge a Filippo in cerca di aiuto. Intanto, Gennaro Gagliotti tenta di sfruttare la situazione a suo favore, approfittando del ferimento di Michele per tutelare i propri interessi… Seguici su Instagram.