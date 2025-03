Un posto al sole, anticipazioni 13 marzo: Damiano, ci vorrà sangue freddo!

In attesa che la sedazione venga interrotta, cresce l’ansia per le condizioni in cui Michele (Alberto Rossi) si troverà al suo risveglio. Silvia (Luisa Amatucci), Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Marisa (Mita Medici) cercano di farsi forza a vicenda, mentre Damiano (Luigi Miele) si ritrova a dover gestire una situazione che metterà alla prova tutto il suo sangue freddo.

Intanto, Raffaele (Patrizio Rispo) deve affrontare l'"emergenza Otello" (Lucio Allocca), deciso a tornare a Napoli per stare vicino alla sua famiglia. Sempre più perplesso per via del distacco mostrato da Rosa (Daniela Ioia) negli ultimi giorni, Pino (Antimo Casertano) sceglie di affrontare la questione senza mezzi termini…