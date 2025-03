Un posto al sole: Camillo contro Valeria, ma ci avrà visto giusto? | Anticipazioni

A Un posto al sole, dopo una piccola pausa dovuta agli eventi drammatici legati a Michele (Alberto Rossi), riparte la “faida” tra Valeria (Benedetta Valanzano) e Manuela (Gina Amarante), senza esclusione di colpi ma con un finale che si inizia a intravedere in favore della giovane Cirillo. Comunque sia, vediamo nell’immediato cosa succederà.

Manuela, stufa del continuo provocare messo in atto dalla sua rivale, rialzerà la testa e – complice Jimmy (Gennaro De Simone – ricomincerà a darsi da fare per conquistare il cuore di Niko (Luca Turco): nello specifico, la ragazza cercherà di riprendersi il suo amato sfruttando un’iniziativa al parco archeologico.

Il problema è che Valeria si accorgerà ben presto della trappola e non la contrasterà: questo perché, in realtà, starà già prendendo le opportune contromisure con l’aiuto della piccola Mina (Manuela Finazzer).

Quel che accadrà al parco sarà in pratica un’intossicazione alimentare, che subito apparirà “strana” agli occhi di Jimmy e del suo amichetto Camillo (Lorenzo De Angelis): in particolare, quest’ultimo inizierà a indagare sulla faccenda, elaborando però una teoria “alla Sherlock Holmes” che potrebbe portare tutta la faccenda su una strada sbagliata.

E infatti, neanche a farlo apposta, le buone intenzioni si tradurranno una volta di più in un aspro chiarimento tra Niko e Manuela, con Valeria che "rischierà" di uscirne indenne come sempre. Eppure, stavolta ci sarà qualcosa di diverso in arrivo per Manuela: una proposta della gemella Micaela in grado potenzialmente di cambiare tutto. Che sia l'inizio del lungo viaggio verso il trionfo d'amore torinese? Staremo a vedere…