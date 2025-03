Valeria esce da Un posto al sole? Per ora non molla la presa con Niko | Anticipazioni

Iniziamo col dirvi che, nei prossimi mesi, assisteremo a parecchi cambiamenti in quel di Un posto al sole, con l’arrivo di qualche personaggio inedito ed alcuni ritorni. Ma c’è anche chi potrebbe… uscire dai radar?

È una domanda legittima da quando, in riferimento alle prossime puntate di Upas realizzate da poco a Torino, il produttore creativo Fabio Sabbioni ha fatto chiaramente intendere che “un’importante linea narrativa romantica ci porterà qui a Torino, dove arriverà a compimento qualcosa che ci siamo trascinati a lungo“.

Ovviamente, dati quelli che sono gli attori partecipanti alla trasferta “nordica”, viene fin troppo facile immaginare che proprio nel capoluogo piemontese potrebbe esserci il tanto agognato trionfo d’amore tra Niko Poggi (Luca Turco) e Manuela Cirillo (Gina Amarante).

Se così sarà, abbiamo ancora circa un mese di tempo prima che si arrivi a queste scene: un mese in cui Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) tenterà di sparare le sue ultime cartucce per tenersi Niko, utilizzando anche la nipotina Mina (Manuela Finazzer).

Occhio dunque agli episodi in onda la prossima settimana: Manuela inizierà a farsi più furba e agguerrita nei confronti della sua rivale, tanto da approfittare di un’iniziativa al parco archeologico per cercare di avvicinarsi ancora una volta al giovane Poggi. Neanche a dirlo, la Paciello non se ne starà con le mani in mano e convincerà la giovanissima Mina a collaborare con lei per sabotare l’evento di Manuela…

Valeria insomma non si smentisce ma, come dicevamo poc'anzi, queste potrebbero essere le sue ultime cartucce. Per quanto si tratti ancora di rumor non confermati, ultimamente si mormora che la corsa di questo personaggio all'interno della soap partenopea di Rai 3 stia per terminare (cosa che non ci sorprenderebbe, vista la piega che dovrebbe prendere la situazione a Torino). Ne riparleremo…