Un posto al sole: Clara irrompe da Rosa, cosa succede con Eduardo? | Anticipazioni

Sembra difficile poter pensare che la già super-problematizzata Rosa (Daniela Ioia) possa avere la forza di affrontare una questione “nuova di zecca”, ma è ciò che accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole. Nella soap partenopea di Rai 3, infatti, ad aprile la Picariello accuserà il peso di un ritorno per lei inaspettato…

Precisamente, a sorpresa Clara Curcio (Imma Pirone) si presenterà da Rosa insieme ai figli e troverà rifugio da lei, dando modo ai telespettatori di intuire che qualcosa che non vada tra la ragazza e il marito Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). Cosa sarà accaduto?

Quello che sarà chiaro sin da subito è che Clara sarà intenzionata a mettere una certa distanza tra lei e Eduardo, ma non è detto che ciò sia possibile: anche l’uomo, infatti, irromperà a Napoli portando molte tensioni e creando più di una difficoltà al “povero” Damiano (Luigi Miele).

Comunque sia, Eduardo cercherà di rimettere le cose a posto con la moglie e sarà consapevole di non poter restare per molto in città. Quella dei due personaggi sarà dunque solo una "toccata e fuga" oppure no? Lo scopriremo presto…