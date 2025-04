Beautiful, anticipazioni 15 e 16 aprile: Hope si abbandona alla passione per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 15 e mercoledì 16 aprile 2025

Hope si abbandona ancora alla passione e alla totale devozione di Thomas. Deacon difende la propria relazione con Sheila e, nonostante l’assoluto scetticismo di Ridge e Brooke, garantisce che la donna è cambiata e non rappresenterà più un pericolo per nessuno. Luna prova a difendere le proprie ragioni con Li, la quale, tuttavia, non crede affatto che sia capitata per caso nell’azienda dei nuovi parenti di Finn ed è certa che rovinerà le loro vite così come Poppy ha fatto con lei innumerevoli volte… Seguici su Instagram.