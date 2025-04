Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 22 al 24 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 22 a giovedì 24 aprile 2025

(Quella tra Pasqua e la Liberazione sarà una settimana corta, infatti Il paradiso andrà in onda solo dal 22 al 24 aprile, escludendo quindi i giorni festivi).

Elvira è sempre più stanca per via della gravidanza e Salvo inizia a preoccuparsi. Carmelo va a trovare Mimmo in commissariato, il quale, grazie alla complicità di un collega, riesce a nascondere al padre la verità sulla sua sospensione dal servizio. Botteri non è potuto andare all’appuntamento di Pasquetta con Delia e inizia ad avere dei dubbi su una loro possibile frequentazione. Marta confessa a Enrico che non può avere figli. Nel frattempo, le Veneri scoprono che Rita non è mai stata assunta da Alitalia.

Irene decide di informare Roberto e Marcello in merito a quanto scoperto su Rita, poi la Cipriani incontra Lucia Giorgi, la capocommessa della GMM, che la fa insospettire ancora di più sulla faccenda. Concetta consiglia a Botteri di fare un passo avanti con Delia. Matteo chiede a Odile spiegazioni sul suo rapporto con Guido, ma tra i due continua ad aleggiare un sentimento confuso. Marta e Anita, invece, riescono a parlarsi a cuore aperto e a recuperare il loro rapporto. Proprio quando Carmelo Burgio sta per lasciare Milano, Mimmo decide di confessargli tutto e il padre reagisce male. Nel frattempo, alla vicenda che riguarda Rita, si aggiunge un ulteriore tassello.

Agata scopre che Carmelo ha imposto a Mimmo di chiedere il trasferimento in Sicilia, ma a lei dispiacerebbe se lasciasse Milano. Intanto, il ragazzo prende una decisione definitiva sul suo futuro e affronta il padre. Odile ascolta una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi che riguarda Rita, mentre Marcello ha organizzato un piano per capire se sia stata la ragazza a dare il bozzetto dell’abito iconico di Botteri alla GMM. Su proposta di Tancredi, Adelaide si fa intervistare da Rosa, la quale è costretta a mascherare il proprio disagio quando la Contessa parla della sua relazione con Marcello. Nel frattempo, i criminali, che sono sulle tracce di Enrico, hanno scoperto dove abita Marta… Seguici su Instagram.