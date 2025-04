Il paradiso delle signore: è morta Valentina Tomada (ex Palma Rizzo)

Sembra quasi assurdo, ma per la terza volta in poco tempo ci troviamo a parlare della scomparsa di un componente (o ex componente come in questo caso) della fiction daily Il paradiso delle signore. Recentemente, infatti, è venuta a mancare Valentina Tomada, che alcune stagioni fa aveva interpretato il personaggio di Palma Rizzo.

Valentina era un’attrice molto nota in ambito televisivo (ma aveva fatto anche cinema e teatro), che negli anni si era fatta conoscere per partecipazioni a fiction come Incantesimo, Don Matteo, Provaci ancora prof e Un passo dal cielo. In ambito soap, la popolarità le era arrivata dai ruoli interpretati a Vivere, Centovetrine e, in ultimo, Il paradiso delle signore.

La Tomada era anche scrittrice e regista di cortometraggi, oltre che fondatrice di un festival cinematografico (quello di Fabriano) che ha seguito per sei anni. Noi di Tv Soap facciamo le condoglianze alla famiglia di Valentina, che è venuta a mancare a soli 55 anni.