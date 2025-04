Il paradiso delle signore: Gianlorenzo ha dei dubbi su Delia, li supererà? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo la proposta di Delia (Ilaria Maren) di passare la Pasquetta insieme, sembrava essere l’occasione perfetta per lei e Botteri (Luca Ferrante) per scambiarsi finalmente il primo bacio. Purtroppo, per via di un imprevisto dell’ultimo minuto, Gianlorenzo non potrà andare all’appuntamento con la venere acconciatrice e inizierà ad avere dei dubbi su una loro possibile frequentazione…

Che la felicità spaventi il bravo stilista? Comunque sia, meno male che c’è Concetta (Gioia Spaziani), la quale consiglierà a Botteri di fare un passo avanti con Delia! Lui ci riuscirà?

Intanto, su proposta di Tancredi (Flavio Parenti), Adelaide (Vanessa Gravina) si farà intervistare da Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), la quale sarà costretta a mascherare il proprio disagio quando la Contessa parlerà della sua relazione con Marcello (Pietro Masotti): che sia arrivato il momento della verità per il direttore del Paradiso e la Venere giornalista?