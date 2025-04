Tempesta d’amore: Alexandra perde la testa e sprofonda in un abisso… | Anticipazioni italiane

Un nuovo dramma sta per colpire Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Dopo la morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice si troverà infatti a dover fare i conti con un vero e proprio incubo che la farà sprofondare in una grave depressione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra in crisi

Bellissima, intelligente e di successo, Alexandra è una donna abituata ad essere corteggiata e desiderata. Una situazione che è però presto destinata a cambiare… almeno nella testa della Schwarzbach!

Rimasta gravemente ustionata durante un incidente con Greta Bergmann (Laura Osswald), Alexandra scoprirà infatti nei prossimi giorni di essere destinata a convivere con una cicatrice molto vistosa. Una consapevolezza che la manderà in crisi oltre ogni immaginazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra scivola nella depressione

Già tormentata dagli incubi, la donna crederà di vedere i propri timori confermati quando – mentre cambierà la medicazione alla propria ustione – scorgerà uno sguardo apparentemente inorridito di Christoph (Dieter Bach). E da quel momento tutto precipiterà…

Convinta che il compagno sia disgustato dal suo aspetto fisico, Alexandra respingerà infatti l’uomo, costringendolo a trasferirsi in un’altra abitazione. E non è finita qui! Ormai sopraffatta dalla situazione, la Schwarzbach si chiuderà in se stessa, isolandosi da tutti e arrivando addirittura a rinunciare al suo incarico di direttrice amministrativa del Fürstenhof!

Riuscirà la Schwarzbach a uscire da questo incubo? Per ora vi anticipiamo che per Alexandra è in arrivo una fase parecchio difficile, destinata a renderla facile preda di un personaggio molto pericoloso… Seguici su Instagram.