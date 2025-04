Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 1 maggio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 1° maggio 2025

Wilma confessa a Vincent di avere una grave malattia, cercando nel contempo di avvicinarlo ad Ana, nella convinzione che potrebbero formare una coppia ideale. Nel frattempo, Ana smarrisce uno dei biglietti per il ballo in maschera commissionati dalla baronessa, e per caso lo ritrova proprio Vincent.

Christoph, speranzoso che la terapia aiuti Alexandra a superare la sua crisi, riceve una notizia spiacevole: Alexandra gli comunica che ha bisogno di una pausa perché, al momento, lui non è positivo per lei…. Seguici su Instagram.