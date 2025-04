Tempesta d’amore: Julian esce di scena (e non da solo…) | Anticipazioni italiane

Uscito “sconfitto” dalla scorsa stagione di Tempesta d’amore, presto anche Julian Specht (Tim Borys) avrà la sua rivincita! Proprio quando sembrerà aver perso tutto, nelle prossime puntate italiane della soap il simpatico chauffeur del Fürstenhof realizzerà infatti il suo grande sogno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian perde tutto

Fino a qualche settimana fa, Julian era ad un passo da realizzare i suoi sogni. All’improvviso, però, tutto è cambiato! Dopo aver perso il loro bambino, Eleni (Dorothée Neff) ha anche sciolto il suo fidanzamento con Specht per tornare dal suo grande amore, Leander (Marcel Zuschlag). E non è finita qui!

Poco dopo lo chauffeur ha infatti anche avuto uno sfortunato incidente, in seguito al quale è stato trovato positivo all’alcoltest. E le conseguenze non si faranno attendere: tra qualche giorno il ragazzo si vedrà infatti revocare la patente, perdendo di conseguenza il lavoro. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian esce di scena

Disperato, il giovane Specht non saprà come risollevarsi dopo questo ennesimo durissimo colpo del destino. Fortunatamente per lui, però, ci sarà chi penserà a lui! Il dramma dello sfortunato facchino colpirà infatti Christoph (Dieter Bach), che deciderà di aiutare il giovanotto…

Sarà così che Saalfeld farà a Julian un’offerta incredibile: trasferirsi in Spagna per guidare un progetto molto ambizioso in un esclusivo hotel di proprietà dell’albergatore. Un’opportunità a cui Specht non potrà rinunciare!

Sarà così che – nel corso della puntata 4168 – Julian uscirà di scena per iniziare una nuova vita sulla "Costa del Sol". E non sarà il solo! Pochi giorni dopo un altro personaggio lascerà infatti il Fürstenhof per raggiungere Specht in Spagna. E anche in questo caso si tratterà di un addio…