Tempesta d’amore: Eleni lascia Julian! E lui… | Anticipazioni italiane

Fino a qualche giorno fa stava mettendo su famiglia insieme alla donna che ama. Ora, però, tutto cambierà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Julian Specht (Tim Borys) vedrà infatti il suo peggior incubo avverarsi, tanto da perdere tutto ciò che gli è più caro al mondo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian anticipa le nozze con Eleni

Fin dal loro primo incontro, Julian ha capito che Eleni (Dorothée Neff) era una donna speciale. Un’intuizione che è stata presto confermata! Certo di aver trovato la compagna per la vita, il giovane ha dunque iniziato a sognare un futuro insieme alla propria amata, tanto da arrivare a chiedere a quest’ultima di sposarlo. Purtroppo per lui, però, nella loro relazione ci sarà un terzo incomodo…

Stiamo ovviamente parlando di Leander (Marcel Zuschlag), il grande amore della Schwarzbach. Benché separati ormai da tempo, quest’ultima ed il medico sembreranno infatti ancora profondamente legati. Un rapporto che preoccuperà notevolmente Specht… e a ragione!

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Julian scoprirà che Leander vuole trasferirsi in Tanzania – non solo nasconderà la notizia ad Eleni, ma farà anche in modo di anticipare le nozze con quest’ultima. Purtroppo per lui, però, tutto sarà inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni lascia Julian per Leander

Come vi abbiamo anticipato, grazie ad una serie quasi magica di coincidenze, Eleni scoprirà in tempo le intenzioni del suo ex e si precipiterà a raggiungerlo con l’intento di fermarlo. Sarà allora che – di fronte a questo incredibile segno del destino – la Schwarzbach capirà finalmente di appartenere a Leander, tanto da giurare a quest’ultimo amore eterno. E Julian?

Ormai certa dei propri sentimenti, Eleni deciderà di parlare immediatamente col fidanzato, per non doverlo illudere più a lungo. In un durissimo confronto, la ragazza spiegherà dunque ad un disperato Julian di voler sciogliere il loro fidanzamento, in quanto ha capito che è Leander l’uomo della sua vita.

Il ragazzo vedrà così tutti i suoi sogni svanire nell'arco di un istante, ritrovandosi di colpo senza più nulla. Riuscirà a riprendersi da questo durissimo colpo che la vita gli ha inflitto?