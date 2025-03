Tempesta d’amore: Julian, incidente mentre è ubriaco alla guida! Perderà tutto? | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Julian Specht (Tim Borys)! Già a pezzi per la perdita dell’amore della sua vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo commetterà un grave errore che rischierà di costargli tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian distrutto dalla separazione da Eleni Fino a qualche settimana fa Julian era l’uomo più felice del mondo: innamoratissimo, stava per sposare la sua Eleni (Dorothée Neff) ed avere un figlio da quest’ultima. Purtroppo, però, nell’arco di pochi istanti tutto è cambiato. Come sappiamo, la Schwarzbach ha infatti capito di amare ancora Leander (Marcel Zuschlag), tanto da decidere di chiudere la sua relazione con Specht e sposare invece Saalfeld. Una decisione che ha fatto sprofondare Julian in una disperazione senza fine… Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian provoca un incidente Sarà in queste difficili circostanze che il giovanotto si troverà a dover guidare uno degli shuttle del Fürstenhof per condurre Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph (Dieter Bach) ad un importante appuntamento. Peccato solo che – all’insaputa dei due albergatori – lui abbia bevuto per soffocare i suoi problemi di cuore… Il risultato? Complice una discussione tra Saalfeld e Schwarzbach, Julian finirà per perdere il controllo del veicolo, provocando un incidente. E, quando la polizia si presenterà per indagare sull’accaduto, Specht si ritroverà di fronte ad un’accusa di guida in stato di ebbrezza! Dopo aver perso il suo grande amore, Julian rischierà dunque di perdere anche la patente e, di conseguenza, la sua unica fonte di reddito… Seguici su Instagram