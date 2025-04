Tempesta d’amore: Markus e Alexandra pericolosamente vicini! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Se pensavate che il triangolo tra Alexandra (Daniela Kiefer), Markus Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) fosse definitivamente concluso, dovrete ricredervi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra la donna e l’ex marito si arriverà infatti ad un pericoloso riavvicinamento… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra si isola da tutti

Da poco ripresasi dal dramma della scomparsa di Vroni (Selina Weseloh), Alexandra si sta trovando ad affrontare un nuovo inaspettato e durissimo colpo. In seguito ad un incidente in cucina con Greta Bergmann (Laura Osswald), la donna è infatti rimasta gravemente ustionata al collo. E, purtroppo, i segni sono destinati a restare…

A causa di un’inaspettata complicazione, la Schwarzbach si è infatti dovuta sottoporre ad un trapianto di pelle, scoprendo poco dopo di essere “condannata” a portare per il resto della sua vita una vistosa cicatrice. E a quel punto inizierà l’incubo!

Convinta che Christoph non la trovi più attraente a causa del suo nuovo aspetto, infatti, Alexandra non solo allontanerà il compagno costringendolo a trasferirsi in una camera per ospiti, ma si isolerà da tutti arrivando addirittura a rinunciare al suo incarico come direttrice amministrativa del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si avvicina a Markus

Preoccupatissimo per la fidanzata, Christoph tenterà in ogni modo di far uscire quest’ultima dal suo isolamento spronandola a reagire. Ogni suo tentativo, però, non solo risulterà inutile, ma finirà addirittura per peggiorare la situazione! Se l’albergatore si sentirà totalmente impotente, ci sarà però qualcuno che avrà invece più fortuna…

Stiamo parlando di Markus, l’ex marito di Alexandra! Benché reduci da un doloroso divorzio, i due ex coniugi dimostreranno infatti non solo di essere rimasti in ottimi rapporti, ma anche di avere mantenuto un legame molto profondo.

A differenza di Christoph, Markus riuscirà infatti ad usare le parole giuste con l'ex moglie, portando quest'ultima ad aprirsi e a ritrovare un po' di speranza. Un successo che da una parte riempirà di gioia di Christoph, ma dall'altra preoccuperà notevolmente quest'ultimo: Schwarzbach tornerà a rappresentare un pericolo per il suo rapporto con Alexandra? Per ora vi anticipiamo che per il rapporto tra Saalfeld e la Schwarzbach i problemi sono solo all'inizio…