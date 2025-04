The family, anticipazioni dal 21 al 25 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 21 a venerdì 25 aprile 2025

Dalla prigione, Leyla supplica Devin di occuparsi dei suoi figli fino alla sua scarcerazione, proclamandosi innocente. Devin si reca alla villa e, davanti ai giornalisti, smentisce ufficialmente il divorzio da Aslan, rivelando ai Soykan la promessa fatta a Leyla. Intanto Aslan provoca Ilyas, che decide di rinunciare alla fuga all’estero. Il porto turistico, intanto, rischia di mettere in crisi le finanze familiari.

Per cercare di salvare la situazione, Aslan tenta di convincere la zia Nedret a investire nel progetto, ma si scontra con l’opposizione di Hülya e Ibrahim. Devin, rientrata alla villa per occuparsi dei figli di Leyla, si ritrova coinvolta nella delicata questione. Determinati a far liberare Leyla, Aslan e i suoi rintracciano Sansar e, ricattandolo, lo costringono ad autodenunciarsi per l’omicidio di Tolga.

Nel frattempo, mentre Aslan e Devin si recano alla scuola di Zeynep per affrontare una faccenda spiacevole, Hülya già mette in atto un piano per impedire il rilascio di Leyla. In carcere, Leyla riceve da Aslan un telefono cellulare per mantenere i contatti con l’esterno, ma il gesto provoca tensioni con un’altra detenuta, manipolata proprio da Hülya.

Ekrem intanto comincia a frequentare un’altra donna, ma durante il loro primo appuntamento si imbatte in Yagmur con un altro uomo. Lo scambio di saluti tra i due è freddo, ma l’intensità dei sentimenti ancora presenti è palpabile.

Quando l’assassino di Tolga si consegna alle autorità, Leyla viene finalmente scagionata. Ma proprio alla vigilia del suo rilascio, Hülya ordisce un nuovo piano per impedirle di tornare libera e riavere i suoi figli, minacciando così il controllo che ha sui nipoti. Il piano ha però conseguenze gravi: Leyla viene accusata di aver tentato di uccidere una compagna di cella, restando così ancora dietro le sbarre.

Quando Aslan scopre la verità, affronta la madre in modo drammatico e, in un gesto estremo, dà fuoco alla villa di famiglia, proponendo di trasferirsi nella casa della nonna Seher. Ma i problemi non sono finiti: Aslan deve anche gestire una rivolta dei lavoratori del porto, che protestano per i salari non ricevuti. Nel frattempo, la detenuta coinvolta nello scontro con Leyla è in gravi condizioni e rischia la vita.

Infine, un'ulteriore complicazione arriva da Ilyas Koruzade, che si propone ad Aslan con un'inaspettata offerta di collaborazione, prontamente respinta dal capofamiglia Soykan.