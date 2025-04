The family, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025

Quando l’assassino di Tolga si consegna alle autorità, Leyla viene finalmente scagionata. Ma proprio alla vigilia del suo rilascio, Hülya ordisce un nuovo piano per impedirle di tornare libera e riavere i suoi figli, minacciando così il controllo che ha sui nipoti. Il piano ha però conseguenze gravi: Leyla viene accusata di aver tentato di uccidere una compagna di cella, restando così ancora dietro le sbarre.

Quando Aslan scopre la verità, affronta la madre in modo drammatico e, in un gesto estremo, dà fuoco alla villa di famiglia, proponendo di trasferirsi nella casa della nonna Seher. Ma i problemi non sono finiti: Aslan deve anche gestire una rivolta dei lavoratori del porto, che protestano per i salari non ricevuti.

Melek, la compagna di carcere di Leyla, viene sottoposta a un intervento d’urgenza: è in condizioni critiche e rischia di morire. Devin convince Aslan a portare i bambini da Leyla, in modo che sia lei a dire ai figli che non può per il momento lasciare il carcere. Le condizioni di Melek migliorano e appena Serap viene a saperlo va in ospedale per ucciderla, ma Cihan riesce a fermarla.

Hülya scopre che i bambini sono da Cemre, irrompe in casa sua e li trascina via a forza. Informato del fatto, Aslan diffida Hulya dall’intraprendere ulteriori azioni a danno dei nipoti, dopodiché chiede a Devin di andarsene per sempre da quella casa. Al porto, gli uomini di Aslan stanno ultimando i preparativi per l’operazione di traffico di benzina previsto per la serata. Intanto Ekrem chiede a a Elif di sposarla. Devin tenta il tutto per tutto e va ad Adana per convincere Nedret a entrare in società. Nedret rifiuta, ma un evento inaspettato permette a Devin di aprire un dialogo con la donna. Nel frattempo, al porto, Aslan scopre appena in tempo la trappola di Ilyas e Cihan.

Aslan riesce finalmente a pagare gli stipendi dei lavoratori del porto ma non tutti gli altri debiti, quindi anche se ha ottenuto di nuovo la fiducia dei lavoratori è convinto comunque di aver perso il porto. In realtà scopre che tutti i debiti sono stati pagati da Nedret, che ha improvvisamente deciso di accettare la proposta di società che Aslan le aveva fatto tempo prima. È stata Devin a convincere Nedret ad aiutare Aslan, ma il danno collaterale che si è venuto a creare è che adesso Nedret con famiglia e collaboratori si è trasferita nella casa di nonna Seher dando inizio a una difficile convivenza forzata.