The family, anticipazioni dal 5 al 9 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 5 a venerdì 9 maggio 2025

Hulya fa di tutto per ottenere la custodia dei suoi nipotini, contando sull’aiuto di Ibrahim, ma deve affrontare anche la difficile convivenza con la presenza opprimente di Nedret in casa. Nel frattempo, in carcere, qualcuno somministra di nascosto a Leyla una sostanza vietata, e i risultati delle analisi rischiano di aggravare la sua situazione giudiziaria.

La madre di Devin ha un momento di perdita di controllo, ma il giorno seguente si apre in un confronto onesto con la figlia. Intanto, Iskender e Turgut tengono d’occhio Ibrahim e scoprono che organizza un incontro con Cihan.

Aslan, con il pretesto di risolvere i contrasti familiari, organizza una cena con tutti i parenti. Tuttavia, è consapevole che Serap ha sostituito la siringa d’insulina di Ibrahim con un’altra. Durante la serata, Ibrahim accusa un grave malessere e finisce in coma diabetico sotto gli occhi dei presenti, venendo immediatamente portato in ospedale.

Nel frattempo, Devin decide di proteggere Kaya e Zeynep dall'ennesimo trauma e fugge con loro, provocando l'ira furiosa sia di Aslan che di Hülya.