The Family anticipazioni: Nedret si trasferisce a Istanbul con tutta la sua famiglia

Una nuova nemica sta per fare irruzione nella vita di Hülya Soykan (Nur Sürer). Nel corso delle prossime puntate di The Family, la “dark lady” della dizi turca dovrà infatti fare i conti con il ritorno a Istanbul della cognata Nedret Soykan (Ayda Aksel), allontanata in malo modo dalla famiglia circa quarant’anni prima…

The Family, news: Aslan chiede aiuto a Nedret ma…

La storyline prenderà il via quando Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) rischierà di perdere il molo turistico a causa delle indagini nelle quali è immischiata la sua famiglia. A quel punto, dato che tutti i suoi beni verranno congelati, il criminale si troverà costretto a ricorrere ad un aiuto esterno. Proprio per questo, Aslan telefonerà alla zia Nedret, residente ad Adana e madre dei suoi cugini Bedri (Alper Çankaya) e Asuman (Sirin Saldamli), e le chiederà di entrare in società con lui.

Tuttavia, Nedret non se la sentirà di accettare l’offerta, almeno finché Hülya non andrà da lei per chiederle scusa per ciò che le ha fatto tantissimi anni prima. Condizione che la stessa Hülya non accetterà, pronta a rimarcare che il suocero – nonché il nonno di Aslan – ha fatto bene a cacciare Nedret dalla sua casa (a causa di un misterioso omicidio che avrebbe commesso).

The Family, trame: la mossa di Devin

La fermezza di Hülya finirà dunque per indisporre Nedret, soprattutto quando la prima si traferirà nella casa che apparteneva al padre, una mossa – questa – che Hülya si troverà costretta a fare quando, in un impeto di collera, Aslan brucerà la grandissima villa familiare. A quel punto, attraverso una serie di dispetti, Nedret cercherà di ricordare a Hülya che la casa dove è andata a stare è anche sua, ma ovviamente la madre di Aslan continuerà a fare la prepotente e a non rispettare la cognata.

La controversa situazione troverà un punto di svolta quando, stanca dei soprusi della suocera, Devin Akın (Serenay Sarıkaya) si spingerà fino ad Adana con la sorella Yağmur (Yüsra Geyik) e convincerà Nedret sia ad entrare in società con Aslan e sia a fronteggiare a muso duro Hülya. Battaglia che Nedret deciderà di portare avanti trasferendosi a Istanbul con Bedri e Asuman!

The Family, spoiler: Nedret si trasferisce a Istanbul

E così, come già starete immaginando, Nedret vorrà stare nella stessa casa di famiglia nella quale si è trasferita anche Hülya. Le due cognate si troveranno dunque a vivere sotto lo stesso tetto, con i loro rispettivi familiari: una convivenza forzata che non piacerà a Seher (Emel Göksu), che non ne vorrà più sapere di avere a che fare con la figlia Nedret, né ad İbrahim (Levent Ülgen), in rotta di collisione con la sorella da tantissimo tempo.

Tra le altre cose, nel giro di pochissimo tempo, la presenza della zia e dei cugini a Istanbul creerà dei problemi anche ad Aslan. Nedret chiederà infatti a Bedri di fare le sue veci al molo turistico, del quale si occupa proprio Aslan. Da un lato ciò innescherà le premesse di uno scontro evidente tra i cugini, dall'altro sarà chiaro che è stata Hulya a causare l'allontanamento di Nedret dalla sua famiglia... ma per quale ragione?