The Family: Devin scopre che Ergun è in combutta con Hülya | Anticipazioni

Una grande delusione attende Devin Akın (Serenay Sarıkaya) nel corso delle prossime puntate di The Family. La psicologa scoprirà nel peggiore dei modi che il padre Ergun (Ozan Gözel) è in combutta con la suocera Hülya Soykan (Nur Sürer) e per l’ennesima volta il mondo le crollerà addosso…

The Family, news: Devin e il divorzio da Aslan

La crisi tra Devin e il marito Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) è cominciata nel momento in cui, in seguito all’aborto subito, la giovane Akin ha appreso che difficilmente avrebbe potuto avere altri figli.

A quel punto, per non costringere il marito a rinunciare a formare una sua famiglia, Devin ha insistito affinché Aslan le concedesse il divorzio. Procedimento che Devin ha però deciso di accantonare fino a data da destinarsi quando Leyla Soykan (Canan Ergüder) è entrata in carcere, con l’accusa di avere ucciso il marito Tolga Sayıcı (Mert Denizmen).

Vista la necessità che si è creata, la Akin ha scelto di prendersi cura dei piccoli “nipotini” Kaya e Zeynep al fine di difenderli dalle grinfie della nonna Hülya. Decisione che, prossimamente, le permetterà di stringere un legame importante, basato sulla fiducia, con Nedret Soykan (Ayda Aksel)…

The Family, trame: Nedret ha un sospetto su Ergun

Dopo essersi stabilita nell’abitazione di famiglia insieme a Hülya, della quale vuole vendicarsi per un torto misterioso subito circa quarant’anni prima, Nedret avrà modo di apprendere che Devin non può avere figli. Durante un momento di confidenza, Devin confesserà quindi a Nedret che è in cura nella stessa clinica dove lavora il padre Ergun, con cui ha riallacciato un rapporto dopo gli scontri del passato innescati dal divorzio burrascoso dalla madre Neşe (İpek Tenolcay).

Il dialogo in questione farà avere a Nedret una sorta di intuizione, visto che domanderà apertamente a Devin se esista anche una minima possibilità che Hülya sia in contatto con Ergun. Tali parole instilleranno più di un dubbio in Devin, che comincerà a domandarsi se il padre le abbia in qualche modo mentito sulla sua sterilità, su consiglio di Hülya, per rovinare il suo rapporto con Aslan.

The Family, spoiler: Devin scopre che Ergun è in combutta con Hülya

I timori della donna si intensificheranno quando, prima di recarsi a una visita, Devin vedrà Hülya uscire da un altro ascensore della clinica dove lavora il padre. Scossa, la Akin affronterà quindi Ergun e gli chiederà apertamente se ha cominciato a lavorare per conto della Soykan, ma l’uomo negherà ogni suo coinvolgimento nella questione e le consiglierà di recarsi da uno psicologo per curare la sua paranoia.

Spiegazioni che non convinceranno per niente Devin: in compagnia di Nedret, la ragazza andrà infatti in un'altra clinica per sottoporsi a dei nuovi esami per appurare se possa restare o meno incinta. Questi esami potrebbero rivelare alla Akin un'altra sconvolgente verità, dato che Ergun e Hülya sono davvero in combutta, proprio come Nedret ha sospettato…