The Family: Ekrem accetta di conoscere Elif | Anticipazioni

Un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nelle puntate di The Family. Tra qualche settimana, i telespettatori cominceranno a familiarizzare con il volto di Elif (Zeynep Yüce). Quest’ultima avrà modo di interagire parecchio con Ekrem (Umutcan Ütebay), il miglior amico e scagnozzo di Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ).

The Family, news: Ekrem e la storia passata con Yağmur

Come ricorderete, nel corso degli ultimi episodi della prima stagione, Ekrem ha scelto di mandare a monte la relazione con Yağmur Akın (Yüsra Geyik), la sorella di Devin (Serenay Sarıkaya), per via delle rimostranze della madre, non disposta ad accettare la ragazza in famiglia a causa del suo burrascoso passato come “escort”.

Pentito per avere ascoltato l’ultimatum materno, Ekrem cercherà dunque a più riprese di riguadagnare terreno con Yağmur, anche quando quest’ultima gli farà credere di essersi ormai fidanzata con Burak (in realtà un suo semplice collega di lavoro). La situazione però si complicherà quando la giovane Akin verrà rinchiusa per qualche ora in cella…

The Family, trame: Yağmur rifiuta l’aiuto di Ekrem

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Hülya Soykan (Nur Sürer) cercherà di far ricadere su Devin l’accusa di riciclaggio di denaro sporco rivolta alla sua famiglia. La donna farà quindi nascondere a casa della nuora una borsa piena zeppa di denaro di dubbia provenienza. Al momento della perquisizione, Yağmur sarà quindi da sola in casa e verrà condotta in commissariato per alcuni accertamenti.

Da un lato, per impedire alla polizia di procedere con l’arresto, Aslan rapirà Devin finché non riuscirà a farla scagionare completamente dalle accuse. Dall’altro anche Yağmur verrà presto rimessa in libertà, ma non ne vorrà proprio sapere di riallacciare i rapporti con il pentito Ekrem: una ferma volontà che porterà l’uomo a prendere una sofferta decisione…

Convito che ormai non ci sia più alcuna speranza di riappacificazione con Yağmur, Ekrem telefonerà alla madre e le dirà che accetta di conoscere Elif, la donna che ha scelto per lui come moglie. Un vero e proprio matrimonio combinato a cui l’uomo si piegherà per evitare di stare ancora dietro a Yağmur.

Ekrem organizzerà il primo incontro con Elif nei pressi del luogo di lavoro di Yağmur, nel disperato tentativo di suscitare una reazione nella donna. Fatto sta che la Akin non batterà ciglio appena lo vedrà con Elif, costringendo lo stesso Ekrem a dare una spiegazione alla sua “fidanzata” sulla donna che ha appena incontrato.

Dopo averle rifilato una scusa poco convincente, Ekrem sceglierà quindi di essere sincero con Elif e le racconterà tutta la verità sul suo rapporto con Yağmur. Sincerità che Elif accoglierà di buon grado, ma basterà per far scoccare la scintilla?