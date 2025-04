Tradimento, 18 aprile: anticipazioni puntata pomeridiana

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 18 aprile 2025 (pomeriggio)

Yesim prende parte a un programma televisivo per condividere la sua storia e lanciare un appello a Tarik affinché le riporti Oyku. Tuttavia, mentre è in diretta, Vedat, l'ex marito di Burcu, chiama lo studio accusando Yesim di essere coinvolta nella morte dell'ex moglie. Come se non bastasse, durante la trasmissione vengono resi pubblici delle immagini e un video che la mostrano con altri uomini. La situazione manda Yesim su tutte le furie e la spinge a lasciare lo studio…