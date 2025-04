Tradimento, anticipazioni 11 aprile: trama puntata pomeridiana

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 11 aprile 2025 (pomeriggio)

Guzide e Tarik fanno irruzione al matrimonio con la polizia per fermare la cerimonia ma, quando si presenta l’opportunità di fuggire, Oylum esprime il desiderio di sposare Behram e così i due diventano marito e moglie. Guzide è amareggiata per quanto accaduto e accusa Tarik di non essere stato un buon padre.

Dopo le nozze, Behram annuncia a Oylum che partiranno per una luna di miele in Thailandia, il luogo dei sogni di Oylum, dimostrando ancora una volta quanto tenga ai suoi desideri…