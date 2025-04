Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 14 aprile 2025

Oylum e Behram si recano in ospedale per visitare Umit. Durante la visita, Guzide chiede a Behram di chiarire il comportamento della madre la sera precedente. Behram spiega che Mualla ha solo seguito la richiesta di Tarik, che era di fare da mediatrice per riavvicinarlo a Guzide. Nel frattempo, Ozan torna a casa e si accorge che Zelis è scomparsa; temendo che Oltan l'abbia rapita, decide di affrontarlo…