Tradimento, anticipazioni 19 aprile: inizia la seconda stagione, Oylum a rischio ma…

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 19 aprile 2025

Oylum, incinta di sette mesi, è coinvolta in un grave incidente stradale. I medici riescono a salvare sia lei che il bambino, nonostante le loro condizioni critiche. Poco dopo, Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo nei pressi dell’ospedale. Mualla, testimone della scena, giura di vendicarsi contro chi ha ordinato il crimine. Nel frattempo, Sezai si riunisce con la figlia Ipek dopo anni di separazione, e Azra ritrova lo zio Tarik. L’episodio si conclude con un mix di speranza e incertezza, mentre Behram lotta tra la vita e la morte.

Oylum viene riportata in ospedale da Kahraman, il nipote di Mualla, appena tornato dall’Argentina dopo aver saputo della sparatoria che ha coinvolto suo cugino Behram, ora in terapia intensiva. L’episodio rivela gli eventi accaduti due giorni prima dell’incidente, quando Oylum scopre di essere all’ottavo mese di gravidanza, suggerendo che il bambino sia in realtà figlio di Tolga. Oylum non riesce a rivelarlo a lui, ma i due vengono visti e registrati da Serra mentre conversano in un caffè… Seguici su Instagram.