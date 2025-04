Tradimento, anticipazioni 20 aprile: dalle analisi emerge che Tarik…

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 20 aprile 2025

Zekai ricatta Zelis accusandola di aver rubato un diamante destinato a essere portato in Asia e la costringe a un incontro intimo nell’hotel di Behram. Insospettitosi, Behram sospetta che Zelis sia una escort e registra una conversazione in cui Zekai rivela i dettagli dell’incidente.

Due giorni prima dell’accaduto, Behram scopre che Zelis si è incontrata segretamente con Zekai e decide di parlarci, dandole tre giorni per confessare tutto a Ozan e minacciando di rivelare lui stesso il suo segreto se non lo farà. Nel frattempo, Behram riceve delle foto che mostrano un incontro tra Oylum e Tolga e decide di far pagare quest’ultimo. Invia degli uomini per aggredire Tolga, intimandogli di non avvicinarsi più a Oylum. Tolga sceglie di non rivelare il pestaggio a Oltan, ma Oltan sospetta che Behram sia coinvolto. Dopo l’incidente di Oylum e la sparatoria a Behram, Mualla raduna alcuni dipendenti dell’hotel per informarli che finché Behram non si risveglierà, Kahraman gestirà gli affari dei Dicleli. Mentre le famiglie Yenersoy e Kasifoglu sono in sala d’attesa, Oylum ha delle complicazioni e necessita di una trasfusione di sangue. Il dottore chiama Umit e Tarik per analizzare il loro sangue.

Dalle analisi emerge che Tarik non è il vero padre di Oylum. In preda alla rabbia, Tarik accusa Guzide e Sezai e durante una colluttazione con Umit, urta la testa e sviene. Al risveglio in ospedale, Oylum scopre che suo figlio Can è scomparso; presa dal panico viene rassicurata da Kahraman, Tolga e il resto della famiglia, che le promettono di ritrovarlo. Scoppia una discussione tra Umit e Mualla dove lui la accusa di aver rapito il bambino….