Tradimento, trama 22 aprile: Tolga ammette di amare ancora Oylum e di volerla aiutare

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 22 aprile 2025

Yesim ha preso Can e lo ha portato in una struttura specifica. Oltan è preoccupato per Tolga e, durante una discussione accesa tra i due, Tolga ammette di amare ancora Oylum e di volerla aiutare a tutti i costi. Mualla fa installare una telecamera nella stanza d’ospedale di Behram per tenerlo sotto controllo. Sezai si precipita in aiuto di Ipek, rimasta bloccata in una stazione di servizio dopo che le hanno clonato la carta di credito… Seguici su Instagram.