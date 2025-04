Tradimento, anticipazioni 26 aprile: Mualla se la prende con Oylum

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 26 aprile 2025

Ipek, mentre si trova in un negozio di antiquariato, incontra una controversia con un’altra cliente. Sia la donna che il proprietario del negozio vogliono sporgere querela, ma Ipek riesce abilmente a trasformare la situazione a suo favore. Nel frattempo, Guzide e Tarik non riescono a pensare ad altro che alla notizia riguardo a Oylum e decidono di andare all’ospedale dove Guzide ha partorito, sperando di trovare delle risposte. Kahraman chiede a Oylum il permesso di portare Can da Behram in ospedale; il giovane è in condizioni critiche e Kahraman è convinto che la presenza del figlio possa aiutarlo. Oylum acconsente.

Behram è in coma e l’ospedale intende dichiararne la morte cerebrale per interrompere i trattamenti che lo mantengono in vita. Tuttavia, la decisione finale spetta a Oylum, in quanto sua moglie. Mualla, appresa la situazione del figlio, si precipita in ospedale e affronta Oylum, accusandola di voler porre fine alla vita di Behram. Decide poi di trasferire suo figlio a casa, cercando di curarlo privatamente. Durante l’acceso confronto in ospedale, Mualla grida a Oylum che lei non è figlia di nessuno. A quel punto, Guzide è costretta a rivelare la verità, rassicurandola però che continuerà a considerarla come sua figlia in tutto e per tutto.

Kahraman torna dall’Argentina e cerca di scoprire chi abbia sparato a Behram. Scopre che Zelis è andata a trovarlo in terapia intensiva e decide di convocarla per ascoltare la sua versione dei fatti. Un flashback suggerisce che Zelis e Ozan possano essere coinvolti nel tentativo di omicidio, poiché Zelis afferma a Ozan che Behram avrebbe cercato di abusare di lei… Seguici su Instagram.