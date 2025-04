Tradimento, anticipazioni puntata domenicale del 27 aprile

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 27 aprile 2025

Il matrimonio tra Tarik e Guzide è finalmente annullato; Ozan inganna la famiglia riguardo al colloquio per il nuovo lavoro e inizia a lavorare come corriere per un’azienda di spedizioni. Gli uomini di Mualla, assistiti da Zelis, rapiscono Can. Quando la famiglia di Oylum si reca a casa di Mualla con il procuratore Taner e la polizia, non trova traccia del bambino e viene avviata subito un’azione legale. Nazan cerca di influenzare Kaharman per convincere la zia a disattivare i macchinari che tengono in vita Behram. Yesim, con l’aiuto di Ilknur, riesce ad avvicinare Oyku mentre è al parco con Azra e le da un cellulare per contattarsi di nascosto.

Mualla ordina il rapimento del nipote dalla casa di Guzide e quando si rendono conto che il bambino e Zelis, che avrebbe dovuto prendersene cura, non sono più in casa, Zelis viene sospettata di complicità nel rapimento. In realtà, la ragazza è legata e imbavagliata nel seminterrato della casa. Intanto, Ipek e Azra, mentre aspettano un tavolo in un ristorante di lusso, incontrano Serra, la cognata di Tolga. Serra decide di passare la serata nel locale grazie alle conoscenze di Oltan, sebbene quest'ultimo disapprovi questo comportamento. Ipek avvia una conversazione con Serra tramite un espediente e, insieme ad Azra, le confida di essere vittima delle azioni di Guzide…