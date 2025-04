Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 28 aprile 2025

Zelis, una volta liberata, rivela a tutti di aver ricevuto minacce da due uomini che hanno rapito il piccolo Can. Oylum intanto scopre che Mualla, oltre ad aver orchestrato il rapimento del bambino, ha deciso di cambiargli il nome in "Behram" come quello del suo fratello defunto. Incerta sul da farsi, Oylum, con l'aiuto di Azra, concede un'intervista contro Mualla su un giornale online…