Tradimento, anticipazioni 29 e 30 aprile: Mualla rifletterà sulle sue scelte?

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2025

Kahraman assicura a Oylum che farà il possibile per restituirle suo figlio, tentando di far riflettere Mualla sulle sue scelte. Intanto, Oylum confida a Tolga che Guzide e Tarik non sono i suoi genitori biologici.

Serra, con l’aiuto di Ipek e Azra, prepara una cena romantica per Selin e Tolga. Si finge Selin e invia un messaggio a Tolga, chiedendogli di incontrarla al più presto per discutere. Quando Tolga riceve il messaggio, confida a Oltan che il suo matrimonio è infelice e pensa che probabilmente Selin voglia porre fine alla loro relazione. Oltan, furioso, ordina al figlio di sistemare le cose lasciando perdere Oylum.

Prima dell’arrivo di Tolga, Serra consiglia a Selin una strategia per non perdere suo marito: deve dirgli di essere incinta. All’inizio Selin esita, ma durante la conversazione con Tolga cambia idea…. Seguici su Instagram.