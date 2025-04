Tradimento, anticipazioni 3 aprile: Tarik cambia idea sul divorzio…

Tarik si precipita a casa di Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan, scusandosi per averli minacciati di diseredarli. Successivamente, decide di seguire Guzide di nascosto e la sorprende a cena con Sezai. Spinto da un misto di vendetta e forse di gelosia, durante l’udienza comunica al giudice di aver cambiato idea: non vuole più divorziare, ma intende rimediare ai propri errori e provare a salvare il matrimonio…. Seguici su Instagram.