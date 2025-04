Tradimento, anticipazioni 4 aprile (puntata in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 4 aprile 2025

Ilknur si reca nell’albergo dove alloggia Tarik e, con garbo,, cerca di convincerlo a perdonare Yesim per il suo carattere difficile, sperando di trovare un po’ di comprensione da parte sua. Gli propone di aiutare Yesim a riavere Oyku, ma Tarik reagisce con rabbia, la insulta, accusa Ilknur di essere una bugiarda e la caccia in malo modo. Intanto, Mualla, la madre di Behram, arriva a Istanbul per conoscere Oylum.

Behram presenta Oylum a sua madre, che per l’occasione le regala una collana con un rubino. Con questo gesto, Mualla esprime chiaramente il desiderio di incontrare Guzide. Tuttavia, Oylum si trova in difficoltà: non sa come rivelare a sua madre la verità sul loro fidanzamento. Intanto, Selin confida a Tolga che Oylum è in attesa di un bambino. La notizia sconvolge Tolga, e nel vedere la sua reazione, Selin si lascia prendere dalla gelosia, scatenando una scenata prima di andarsene arrabbiata.

Tolga, sopraffatto dalle emozioni, si mette alla guida senza una meta precisa per sfogare la sua frustrazione. Tuttavia, fermandosi davanti a un semaforo verde e bloccando il traffico, finisce per coinvolgersi in una rissa. Appresa la notizia dell’incidente, Oltan accorre per aiutare suo figlio e tra i due avviene una riconciliazione. Nel frattempo, Oylum non riesce a smettere di pensare a Tolga e riflette con nostalgia sulla fine della loro relazione. Behram, però, rivela a Mualla e Nazan che Oylum aspetta un bambino.

Guzide si impegna per aiutare Sezai: si reca da lui per cercare insieme delle prove che possano dimostrare la sua innocenza. Inaspettatamente, sarà Numan a notare un dettaglio sull’atto d’accusa che risulterà essere decisivo per salvare l’avvocato.

Nel frattempo, Tarik continua a ricattare Umit. Stavolta gli offre un biglietto per andare a trovare sua figlia Deniz in Svezia a patto che porti una pistola presso l’abitazione di Sezai. Guzide, mentre sistema l’armadio del fratello, scopre una scatola contenente la pistola, del denaro in contanti e il biglietto aereo intestato a Umit. In cerca di risposte, lo affronta direttamente. Umit è costretto a raccontarle tutta la verità, ma Guzide reagisce duramente e lo caccia via di casa.

Oylum informa Guzide che Behram e sua madre desiderano recarsi da loro per ufficializzare la richiesta della sua mano. Guzide inizialmente non prende sul serio la richiesta della figlia. Sarà Nazan ad intervenire, convincendo Guzide ad organizzare l'incontro tra le due famiglie. Quando il giorno arriva e Oylum e Ozan aspettano l'arrivo di Behram e della sua famiglia, si domandano con preoccupazione cosa sia successo allo zio.