Tradimento, anticipazioni 5 aprile: Mualla svela che Oylum è incinta

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 5 aprile 2025

Mualla, offesa dalle parole di Guzide, svela agli Yenersoy che Oylum è incinta. Dopo una furiosa discussione, lascia la casa per tornare al hotel di Behram insieme alla sua famiglia. Guzide, sconvolta dalla notizia che sua figlia le ha tenuto nascosto un fatto così importante, decide comunque di sostenerla. La accompagna dunque da un ginecologo per interrompere la gravidanza, senza sapere che Levent le sta seguendo e informa immediatamente Behram di quanto accade. Quest’ultimo tenta invano di dissuadere sua madre dal tornare a Diyarbakir; la donna, però, non vuole rimanere a Istanbul né accettare Oylum nella famiglia Dicleli, giudicandola indegna per via delle condizioni disastrate della sua famiglia.

Ilknur chiede supporto a Zelis per pagare la parcella dell’avvocato che sta gestendo le sue cause per insolvenza, ma la richiesta cade nel vuoto. Poco dopo arriva Ozan, che consegna a Ilknur il denaro ricevuto da Guzide, il quale era stato originariamente dato da Zelis per ripagare gli oggetti rubati da Yesim.

Oylum si reca dalla ginecologa per abortire, ma proprio prima dell’inizio dell’operazione Guzide irrompe in ambulatorio e riesce a fermarla. Profondamente turbata dalle proprie emozioni, Oylum decide di portare avanti la gravidanza. Lei e sua madre tornano verso casa, mentre Behram, avvertito da Levent, le raggiunge in clinica. Non appena scopre la decisione di Oylum di tenere il bambino, esplode in un pianto di felicità. Nonostante ciò, Guzide continua a opporsi fermamente al matrimonio tra i due. La donna consiglia a Oylum di scappare in America insieme al bambino, in modo da impedire a Behram di rintracciarla e di inserirsi ulteriormente nella loro vita. Seguici su Instagram.