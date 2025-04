Tradimento, anticipazioni 6 aprile: Tolga ufficializza il suo fidanzamento con Selin

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 6 aprile 2025

Guzide si siede con i suoi figli per organizzare il trasferimento di Oylum: per proteggerla da Behram, decide di mandarla a studiare in America, dove possa anche dare alla luce il suo bambino. Per coprire le spese, Guzide si rivolge a Tarik. Nel frattempo, Tolga ufficializza il suo fidanzamento con Selin e i due comunicano la notizia a Oltan. Quest’ultimo, però, si ritrova ormai innamorato di Elmas dopo che lei gli ha confidato di doversi trasferire per motivi di lavoro. La notizia del fidanzamento lascia Oltan sconcertato, ma la situazione peggiora ulteriormente quando scopre della gravidanza di Oylum, intuendo che suo figlio abbia agito per puro dispetto.

Sezai vorrebbe evitare a Guzide il confronto diretto con Tarik, ma quest’ultimo accetta comunque di sostenere le spese per sua figlia e fornisce a Guzide 100.000 dollari. Tuttavia, la scena non passa inosservata: Yesim assiste al momento e, furiosa, fa irruzione in ufficio per reclamare ciò che considera il suo diritto.

Poco dopo, Guzide e Oylum si trovano in aeroporto, pronte a partire per gli Stati Uniti. I loro piani vengono però stravolti da Behram, che rapisce Oylum. Disperata, Guzide cerca di contattare la figlia, che la informa della sua decisione: non partirà più per l’America e ha scelto di sposare Behram. In seguito, Guzide e Tarik si uniscono per rintracciare i giovani, chiedendo l’aiuto anche di Nazan e Mualla.

Sezai raggiunge Numan in ospedale dopo che quest'ultimo è stato colpito da un infarto. Tolga, dal canto suo, si prepara a incontrare la famiglia di Selin, sebbene il suo amico Selcuk tema che le sue vere motivazioni siano dettate dalla volontà di vendicarsi su Oylum. Nel frattempo, Oltan invia Ozan ad Amsterdam come suo rappresentante ufficiale e chiede a Zelis di accompagnarlo. Ozan prova a parlare con Zelis nel tentativo di chiarire, ma lei rifiuta categoricamente ogni confronto.