Tradimento, anticipazioni 7 aprile: Ebru inganna Yesim e…

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 7 aprile 2025

Guzide sceglie di affidare a Mualla il compito di scoprire il nascondiglio di Behram e Oylum, ma Tarik non è disposto a restare inattivo. Determinato, contatta un’agenzia investigativa per rintracciare sua figlia. Nel frattempo, Ebru mette in atto un inganno contro Yesim: la convince a recarsi in albergo promettendole di farle incontrare Oyku in segreto. Una volta lì, però, la porta in una stanza vuota e la droga, facendola cadere in un sonno profondo. Seguici su Instagram.