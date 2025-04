Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 8 aprile 2025

Dilek entra in una stanza dove si trova un uomo e scatta delle foto che ritraggono lui e Yesim in atteggiamenti intimi, pianificando di usarle per ricattarla in futuro. Dopo aver incontrato Tolga, il padre di Selin esprime il suo disaccordo riguardo al matrimonio, poiché non desidera avere alcun legame con Oltan. Elmas saluta Oltan per l'ultima volta, prima di trasferirsi a Londra.