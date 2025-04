Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata 11 aprile

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 11 aprile 2025 (prime time)

Un flashback riporta al giorno precedente all’aeroporto, dove Behram costringe Oylum a seguirlo minacciando di far del male a Tolga. Giunti alla residenza di Cemalettin, lo zio di Behram, Oylum incontra parte della famiglia del suo futuro marito. Sebbene l’accoglienza sia calorosa, Oylum è sopraffatta e decide di ritirarsi al piano superiore. Qui, Behram la raggiunge. Lei lo interroga su come possa sposare una donna che non lo ama, e lui risponde raccontandole una storia simile dei suoi genitori, con un lieto fine.

Nonostante l’aneddoto non la convinca, Behram permette a Oylum di andarsene, promettendo di non far del male né a lei né ai suoi cari; però pone la condizione che, se lei porterà a termine la gravidanza, il bambino verrà cresciuto da lui. Oylum sceglie di andarsene ma, durante il viaggio in macchina, vede una foto sul cellulare con scritto che Selin sta diventando una Kasifoglu.

Oylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle nozze si diffonde rapidamente online. Tolga commenta l’articolo con suo padre, ma questi si insospettisce per un foro nel muro. Oltan nota infatti un proiettile nel muro della casa di Tolga e si chiede chi possa averlo sparato. Anche Serra mostra alla sorella l’articolo sulle nozze di Oylum e spinge Selin a riflettere sulla sua relazione con Tolga.

Yesim tenta nuovamente di visitare la figlia in albergo, ma scopre che Tarik non è più lì e ha portato Oyku altrove; Necati non sa dire dove. Yesim e Ilknur cercano quindi un altro modo per trovare la nuova residenza dove Tarik e la bambina si sono trasferiti. Mesut, involontariamente, ascolta una conversazione tra Abdus e Zelis, scoprendo che Zelis fa da corriere per Oltan.

Sezai viene ufficialmente assolto e decide di festeggiare con Guzide, ma riceve una telefonata da Oyku che chiede aiuto perché Tarik è svenuto dopo aver sbattuto la testa. Arrivata sul posto, Guzide trova Tarik cosciente ma con febbre alta e si prende cura di lui. Quando comincia a migliorare, lei lo lascia alle cure di Zeynep, nonostante Tarik implori Guzide di restare. Behram regala a Oylum un’auto per uscire da sola, ma si lamenta con Mualla del fatto che sua moglie trascuri la gravidanza e pensi solo a divertirsi con le amiche.

Ozan affronta Zelis sulla questione di essere il corriere di Oltan e i due si confrontano sugli espedienti usati dal malfattore per ricattarli, decidendo infine di collaborare per consegnarlo alla giustizia. Tolga, Selin e Serra cenano in un ristorante di lusso e all'uscita vengono assaliti dai giornalisti che chiedono alla coppia quando si terranno le nozze….