Tradimento, anticipazioni prima serata 18 aprile

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 18 aprile 2025 (prime time)

Zelis e Ozan si sono sposati in segreto. Zelis ne informa la madre, che reagisce negativamente alla notizia, poiché non approva la relazione della figlia con il figlio di Guzide. Tolga racconta al padre che Selin lo ha lasciato a causa di Oylum, ma Oltan sospetta che ci siano motivi più profondi dietro la decisione di Selin.

Sezai porge le sue scuse a Guzide per la sua reazione avuta dopo aver visto una foto di lei con Tarik in casa di Oylum. Ozan sente il bisogno di confessare a sua madre il suo matrimonio segreto con Zelis per difenderla dalle accuse mosse dallo zio Umit, che la associa a Yesim dopo la diffusione di un video compromettente con quest’ultima. Il giorno successivo, al nuovo hotel di proprietà di Behram, si celebra il matrimonio di Tolga con Selin. Serra documenta i preparativi in diretta sui social, seguiti attentamente da Oylum, visibilmente inquieta. La ragazza sembra non riuscire a togliersi dalla testa questo matrimonio, tanto che Behram nota la sua agitazione e durante una cena a casa di Guzide per celebrare Ozan e Zelis, si arrabbia con sua moglie, litiga con sua suocera e se ne va furioso. Oltan intuisce che Tolga non è realmente deciso a sposare Selin ma, nonostante ciò, il ragazzo insiste e porta a termine il matrimonio.

Dopo aver visto un video in cui Suat spara a Tolga su ordine di Behram, Oltan decide di vendicarsi. Yesim implora Guzide di convincere Tarik a ridarle Oyku; successivamente, sente per caso una conversazione telefonica tra Korkmaz e Tarik e li segue di nascosto. I due si incontrano perché Korkmaz è braccato dalla polizia e cerca aiuto per fuggire; al rifiuto di Tarik, Korkmaz lo minaccia, dicendo che lo trascinerà con sé nelle sue disgrazie. In quel momento, l'avvocato lo uccide, mentre Yesim li osserva in segreto e riprende l'omicidio. Mualla è dell'opinione che Oylum dovrebbe concentrarsi sul nascituro piuttosto che sulla carriera e convince Behram a impedirle di sostenere l'esame abilitante. Seguendo le istruzioni di Behram, Levent tenta in tutti i modi di rallentare Oylum per impedirle di arrivare in tempo all'esame e si vede costretto a causare un incidente stradale per fermarla. Il medico del pronto soccorso informa Behram che dovranno scegliere chi salvare tra Oylum e suo figlio…