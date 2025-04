Tradimento: Zeliş scarica Ozan e… | Anticipazioni

Maretta in arrivo tra Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) e la moglie Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. I novelli sposi arriveranno infatti ai ferri corti e la donna sembrerà prendere la decisione di interrompere bruscamente il loro matrimonio. Scopriamo dunque insieme come si arriverà a questa svolta…

Tradimento, news: Zeliş e Ozan si trasferiscono a casa di Tarik

Tutto inizierà quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) entrerà in possesso delle prove in grado di dimostrare che è stata Zeliş ad aiutare Mualla Dicleli (Nursel Köse) a rapire per l’ennesima volta il piccolo Can, il figlio di Oylum (Feyza Sevil Güngör). Anche se messa alle strette, la Gülsoy continuerà quindi a mentire e negherà ogni suo coinvolgimento nella questione.

A quel punto, dato che si fiderà ciecamente della consorte, Ozan si schiererà dalla parte di Zeliş e lascerà insieme a lei la casa di Güzide, motivo per il quale accetterà l’ospitalità del padre Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). L’atmosfera si farà però sin da subito incandescente perché Zeliş non riuscirà ad andare per niente d’accordo con la cugina Yeşim Denizeren (Asena Girişken)…

Tradimento, trame: la convivenza difficile tra Yeşim e Zeliş

In tal senso, c’è da dire che inizialmente Zelis avrà la strada spianata con Yeşim, dato che Tarik dopo averla accolta in casa tratterà la propria ex come una vera e propria serva. Una situazione che cambierà quando la Denizeren minaccerà di utilizzare un video dal quale sarà chiaro che Tarik ha ucciso a sangue freddo un suo complice.

A quel punto, oltre ad accettare di sposarla, Tarik asseconderà ogni capriccio di Yeşim e farà presente a Zeliş che deve trattarla con rispetto. Condizione che la Gülsoy farà decisamente fatica ad accettare, soprattutto quando Tarik e Ozan la metteranno da parte in un progetto importantissimo della società che hanno appena fondato. Per evitare di essere scaricato dalla moglie, Ozan farà dunque presente a Zeliş che deve avere un po’ di pazienza, semplicemente perché Yeşim sta tenendo in pugno Tarik con una scomoda informazione in suo possesso…

Tradimento, trame: Zeliş scarica Ozan

Tarik avrà fatto presente qualche ora prima a Ozan che Yeşim sta tentando di incastrarlo per un omicidio, ma gli mentirà dicendo che ha agito soltanto per legittima difesa. Visto che non le verranno date risposte esaustive in merito, Zeliş porterà dunque avanti delle indagini personali e capirà che la cugina ha nascosto la prova contro Tarik in una cassetta di sicurezza. Per questo, la Gülsoy non esiterà a recarsi nella posta, dopo aver rubato il documento della parente, per capire che cosa abbia nascosto Yeşim.

Un piano rischioso che si rivelerà del tutto controproducente: una commessa della posta avviserà subito Yeşim di quanto accaduto e i sospetti ricadranno immediatamente su Zeliş. Tra le due donne si verrà dunque a creare un grosso scontro, al termine del quale Ozan non potrà logicamente prendere le difese della suo “dolce metà”, visto che sarà in torto marcio.

Di conseguenza, Zeliş restituirà l'anello ad Ozan e gli dirà che il loro matrimonio è finito. Una chiusura dettata dal nervosismo oppure la Gulsoy persisterà con l'idea di scaricare Ozan? Occhio perché lo scontro porterà Tarik a fare una clamorosa rivelazione al figlio maggiore…