Tradimento: Behram dà di matto alla cena matrimoniale di Ozan e Zeliş | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Behram Dicleli (Aras Aydın) darà sempre più di matto e, non a caso, finirà per fare una bruttissima scenata alla moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) nel corso di una cena organizzata dalla suocera Güzide Özgüder (Vahide Percin). Scopriamo insieme per quale ragione…

Tradimento, news: Ozan sposa Zeliş in gran segreto

La storyline comincerà nel momento in cui Ozan (Yusuf Cim) e Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) decideranno di sposarsi in gran segreto, senza avvisare né Güzide e né tanto meno İlknur (Özlem Tokaslan). Una decisione che i ragazzi prenderanno di comune accordo, poiché temeranno che le loro rispettive madri possano in qualche modo tentare di sabotare l’unione.

Fatto sta che, una volta che le nozze saranno state celebrate, Ozan finirà per comunicare tutto quanto in malo modo a Güzide. Quest’ultima non potrà dunque fare a meno di dispiacersi per il fatto che il figlio non l’ha invitata al suo matrimonio, dato che qualche settimana prima non aveva potuto assistere nemmeno a quello last minute tra Oylum e Behram.

Come se non bastasse, la Özgüder non sopporterà nemmeno l’idea che il primogenito si sia sposato con la cugina di Yeşim Denizeren (Asena Girişken), la donna che ha distrutto la loro famiglia.

Tradimento, trame: Güzide dà il benvenuto in famiglia a Zeliş

Tuttavia, dopo essersi confrontata con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) sul da farsi, Güzide arriverà alla conclusione che non può escludere Zeliş dalla sua famiglia soltanto per via delle sue cattivissime parenti. Per questo, dopo essersi scusata con Ozan per come si è comportata, Guzide deciderà di accettare la Gülsoy ed organizzerà una cena nuziale di benvenuto.

A tale evento, oltre agli sposi, Sezai, Ümit (Cem Sürgit), Zeynep (Canan Ürekil) e Mesut (Burak Acar), Güzide deciderà di includere anche Oylum e Behram, i quali accoglieranno l’invito, lo stesso che coinciderà però con le nozze di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Selin (Burcu Söyler)…

Tradimento, spoiler: Behram dà di matto

Occhio dunque a quello che succederà nel bel mezzo della cena. Appena noterà che la moglie sta controllando il cellulare più del dovuto, Behram si lascerà accecare dalla gelosia ed accuserà Oylum di fronte a tutti i commensali di non stare facendo altro che pensare, da tutto il giorno, alle nozze del suo ex fidanzato, nonostante sia in attesa di un figlio da lui.

Visto il tono prepotente che utilizzerà il marito, Oylum scapperà via dalla tavola poiché si sentirà profondamente umiliata e ciò innescherà l’ira di Güzide.

Redarguito da Sezai, pronto a sottolineare che un buon marito non si comporta come ha fatto, Behram chiederà prontamente scusa a Oylum. In ogni caso, la scenata di gelosia farà giungere Güzide e Ozan alla conclusione che Behram stia manipolando psicologicamente la parente, ma non sapranno in che modo agire per il suo bene.

Tale consapevolezza farà da apripista ad un piccolissimo salto temporale nelle vicende della telenovela. Tre mesi dopo, i telespettatori ritroveranno Oylum con un pancione in bella vista pronta ad intraprendere l'esame di ingresso nella facoltà di ingegneria biomedica, un test che la ragazza vorrà eseguire ad ogni costo prima di partorire… anche se Behram e la suocera Mualla (Nursel Köse) non saranno del suo stesso avviso!