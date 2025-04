Tradimento: İlknur e Yeşim ospiti… di Güzide! | Anticipazioni seconda stagione

Chi l’avrebbe mai detto che, un giorno, Güzide Özgüder (Vahide Perçin) avrebbe ospitato in casa sua Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e la consuocera İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan)? È questa la svolta che si verificherà nelle primissime puntate della seconda stagione di Tradimento. Un escamotage narrativo che porterà anche ad alcuni momenti di tensione…

Tradimento, news: Yeşim e il coinvolgimento nel rapimento del piccolo Can

Tutto partirà quando Mualla Dicleli (Nursel Köse) darà ordine ai suoi uomini di rapire Can, il figlio appena nato di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). In cerca come sempre di denaro, Yeşim si troverà dunque per caso ad assistere alla telefonata tra Mualla e l’infermiera incaricata da quest’ultima di compiere il rapimento. Senza svelare alla donna il suo legame con la famiglia Yenersoy, Yeşim convincerà dunque l’infermiera ad “ingaggiarla” come sua complice.

La Denizeren diventerà dunque a tutti gli effetti uno dei responsabili del rapimento di Can, ma poi ritornerà sui suoi passi quando la zia İlknur la rimprovererà aspramente per ciò che ha fatto.

A quel punto, Yeşim approfitterà di un momento di distrazione generale per portare via Can dal luogo segreto e restituirlo a Oylum. Gesto con il quale si “ingrazierà” Güzide, anche perché Yesim darà tutta la colpa a Mualla, sottolineando che ha accettato di unirsi al rapimento soltanto per trarre in salvo il neonato…

Tradimento, spoiler: Yeşim e Ilknur ospiti di Güzide

In ogni caso, Yeşim la pagherà cara per il suo ennesimo piano strampalato. Grazie all’infermiera, che vuoterà il sacco, Mualla scoprirà il suo coinvolgimento nel rapimento e nel successivo “riscatto” di Can. Di conseguenza, Yeşim verrà raggiunta dagli uomini della signora Dicleli, che la obbligheranno ad andare con loro per avere un confronto chiarificatore con la stessa Mualla.

In tal senso, possiamo anticiparvi che Mualla sceglierà di risparmiare Yeşim, appena quest’ultima le dirà che ha restituito Can nella speranza di convincere Tarık (Mustafa Uğurlu) a farle riabbracciare la figlioletta Öykü (Masal Ayşe Gençer). Tuttavia, la Dicleli farà poi presente a Yeşim che la casa dove vive con İlknur è ormai diventata sua, visto che l’ha acquistata, e le ordinerà di lasciarla quel giorno stesso.

Dato che saranno rimaste senza un tetto sotto il quale vivere, Yeşim e Ilknur faranno leva sulla riconoscenza di Güzide per la liberazione di Can ed otterranno il permesso per stare da lei!

Tradimento, spoiler: tensione tra Zeliş e Güzide, ecco perché…

Tale notizia farà felice Zeliş (Selin Kahraman), al settimo cielo all’idea di poter stare per un po’ insieme alla madre İlknur, nonostante le divergenze passata con Güzide e suo marito Ozan (Yusuf Çim). Peccato però che, col trascorrere delle giornate, İlknur e Yeşim diventeranno sempre più invadenti e finiranno per indispettire con i loro modi non solo Güzide, ma anche la governante Zeynep (Canan Ürekil) e Ümit (Cem Sürgit).

La già tesissima situazione peggiorerà ulteriormente quando Zeliş origlierà un dialogo tra Güzide e Ümit, intenti a criticare proprio la madre e la cugina. Nervosa fin dal giorno in cui Behram Dicleli (Aras Aydın) è stato ferito con un colpo di pistola, Zeliş se la prenderà con Güzide e Ümit e discuterà in maniera piuttosto accesa con loro.

Un nervosismo, quello della moglie di Ozan, che – attraverso un flashback del quale vi parleremo prestissimo – aggiungerà un ulteriore tassello al giallo legato al ferimento di Behram…