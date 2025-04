Tradimento: Ipek trova lavoro da Oltan | Anticipazioni

Le particolari mosse di İpek Okuyan (İlayda Çevik), la figlia di Ali Sezai (Ercan Kesal), continueranno a tenere banco nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Ad un certo punto, la ragazza farà sapere al padre che intende cercarsi un lavoro e, stranamente, deciderà di sostenere un colloquio da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender)…

Tradimento, news: Ipek vuole vendicarsi di Güzide

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Ipek sarà tornata a Istanbul soltanto per un motivo: vendicarsi di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), che considererà responsabile del suicidio della madre. A detta di Ipek, Sezai è stato sempre innamorato di Güzide, motivo per il quale non si è mai concentrato sul suo matrimonio.

Oltre a fingere con Sezai che tutto vada bene, Ipek stringerà dunque un’alleanza con Azra (Alize Gördüm), la nipote di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), nella quale coinvolgerà anche Serra (İrem Tuncer), la sorella arrivista di Selin (Burcu Söyler). Mentre sperpererà i soldi del padre, comprando vestiti che non le servono e ben due auto costosissime, Ipek darà dunque il via ad un piano per demolire ancora una volta la figura pubblica di Güzide. Una macchinazione ben congegnata che, almeno inizialmente, darà i risultati sperati…

Tradimento, trame: il piano di Ipek contro Güzide ha inizio

Dopo aver presenziato ad una cena a casa di Güzide, durante la quale farà sapere in gran segreto alla diretta interessata che la ritiene responsabile della morte della madre, Ipek deciderà di assumere un attore iscritto nella stessa agenzia di spettacolo di Serra. L’uomo si presenterà dunque nell’ufficio di Güzide, fingendo di chiamarsi Suat, e gli chiederà di assumere la sua difesa in una questione ereditaria, nella quale un giudice starebbe tentato di ricattarlo chiedendogli in cambio del denaro per avere l’esito favorevole al processo.

Suat registrerà dunque col cellulare tutta la conversazione di Güzide, che poi Ipek maneggerà a dovere con l’aiuto di un tecnico, per far pensare che sia stata la stessa Güzide a macchiarsi di corruzione. Poi Ipek farà pubblicare la falsa registrazione su tutti i giornali on line, grazie al lavoro da giornalista di Azra.

Tradimento, spoiler: Ipek trova lavoro da Oltan

E così, mentre Güzide dovrà affrontare l’ennesimo scandalo ingiusto che la riguarda, Ipek continuerà a mostrarsi docile con Sezai, al quale comunicherà che vuole usare la sua laurea in architettura per ottenere un lavoro. Conscio del fatto che Oltan sta cercando una nuova collaboratrice, Sezai telefonerà dunque a quest’ultimo, che accetterà di incontrare Ipek.

Un colloquio di lavoro che si rivelerà di successo per la Okuyan, dato che Oltan si mostrerà interessato al suo curriculum e le darà il posto di lavoro. E vi diciamo fin da subito che la vicinanza tra Ipek e Oltan non mancherà di riservare delle sorprese… Seguici su Instagram.