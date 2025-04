Tradimento: la rabbia di Oltan ci porta al gran finale della prima stagione! | Anticipazioni

Qual è il lato debole di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender)? Suo figlio Tolga (Caner Şahin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, il losco imprenditore andrà su tutte le furie quando scoprirà che Behram Dicleli (Aras Aydın) ha cercato più volte di fargli del male.

Tradimento, news: il ritrovamento di Oltan

Addentriamoci a fondo in questa storyline per capire esattamente come si evolverà l’intera faccenda. Le prime avvisaglie si avranno nel momento in cui, durante una visita, Oltan noterà il foro di un proiettile nel giardino esterno della casa di Tolga.

A quel punto, il Kaşifoğlu Senior vorrà vederci più chiaro, per capire chi sia il nemico numero uno del figlio, colpevole molto probabilmente anche dell’attentato che ha subito, qualche settimana prima, mentre si trovava alla guida.

Grazie ai suoi scagnozzi, Oltan scoprirà qualcosa di estremamente importante. L’uomo che ha sparato nel giardino di Tolga ha infatti effettuato una videochiamata mentre lo faceva, per dimostrare a chi gli aveva commissionato tale compito di averlo portato a termine. Con i suoi innumerevoli mezzi, Oltan arriverà dunque facilmente al sicario, che messo alle strette – e in cambio di denaro – gli rivelerà che è stato Behram a pagarlo.

Tradimento, trame: il matrimonio di Tolga e Selin

Contemporaneamente a tutta questa vicenda, Oltan dovrà però occuparsi anche del matrimonio tra Tolga e Selin (Burcu Söyler), che inizialmente tenterà di boicottare perché capirà che l’erede è ancora innamorato di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör).

In ogni caso, appena comprenderà che il figlio è disposto a voltare pagina perché in fondo Oylum è già in attesa di un primo figlio da Behram, Oltan tornerà sui suoi passi e chiederà a Selin di riprendere la relazione con Tolga.

Le nozze si svolgeranno dunque in un lussuoso resort, ma anche in questo caso ci sarà lo zampino di Behram. Quest’ultimo sarà infatti il proprietario dell’albergo, ma avrà mantenuto Tolga all’oscuro di tale particolare. Motivo per il quale, Dicleli avrà chiesto all’amico Ercan di fingersi il padrone della struttura, in modo tale da fugare qualsiasi tipo di sospetto.

Tradimento, spoiler: Oltan vuole vendicarsi di Behram

Occhio però a quello che succederà tre mesi dopo le nozze: sempre per merito di una soffiata dei suoi uomini, Oltan scoprirà con estremo sgomento che l’albergo nel quale si sono sposati Selin e Tolga appartiene proprio a Behram. Certo che il Dicleli abbia studiato tutto nei minimi dettagli per interferire ancora una volta nella vita di Tolga e tenersi stretta la sua “mogliettina” Oylum, Oltan andrà su tutte le furie e farà sapere ai suoi uomini che è giunta l’ora di avviare la sua vendetta contro l’imprenditore.

Tale diaolgo farà da apripista al gran finale della prima stagione della dizi turca, durante il quale più di un personaggio rischierà la vita. Sono infatti in arrivo dei veri e propri momenti drammatici che segnano un prima e un dopo nelle travagliate vicende di Tradimento!