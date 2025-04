Tradimento: tra Güzide e Sezai c’è tensione | Anticipazioni

Anche i rapporti più affettuosi possono vivere dei momenti di tensione. È ciò che accadrà tra Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Una frattura che verrà alimentata da Mualla Dicleli (Nursel Köse), la dispotica madre di Behram (Aras Aydın)…

Tradimento, news: la cena della discordia

La storyline si delineerà quando Mualla proverà vergogna per essersi imparentata con i Yenersoy, dato il matrimonio appena avvenuto tra Behram e la giovane Oylum (Feyza Sevil Güngör). Disgustata dagli scandali di Tarık (Mustafa Uğurlu), diventato padre al di fuori del matrimonio con Güzide della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), Mualla vorrà porre rimedio alla questione e lo farà a modo suo.

In accordo con Tarik, desideroso di recuperare il rapporto con Güzide tanto da ritardare il loro divorzio, Mualla organizzerà infatti una cena a casa di Behram e Oylum. La Özgüder sceglierà dunque di presentarsi all’appuntamento poiché ignorerà che ci sarà anche l’ex marito.

Seppur spiazzata, Güzide sceglierà di non andare via per non provocare un dolore a Oylum, ma poi perderà la pazienza quando capirà il doppio fine di Mualla. Tra le due donne si verrà così a creare un forte litigio e la Dicleli ammetterà che si vergogna dei suoi parenti acquisti e degli scandali pubblici che hanno creato…

Tradimento, spoiler: “tensione” tra Güzide e Sezai

Poco prima del litigio verrà scattata da Nazan Tokluca (Meltem Baytok) una foto di tutti i commensali. Lo scatto, postato sui social, verrà subito visionato da Sezai, che ci resterà male poiché riterrà che Güzide gli abbia volutamente nascosto della cena al fianco di Tarik.

Convinto di non poter competere con Tarik, Sezai cercherà di prendere le distanze da Güzide. E così, nel momento in cui ritroverà in ospedale il fratello Ümit (Cem Sürgit), ferito in strada da uno sconosciuto, Sezai eviterà di presentarsi al capezzale di Ümit ogni volta che ci sarà Güzide. Quest’ultima si porrà quindi delle domande ed andrà a casa di Sezai per affrontarlo…

Tradimento, trame: il confronto tra Sezai e Güzide

Messo alle strette, Sezai ammetterà tutte le perplessità che ha provato per via della foto con Tarik. Güzide resterà spiazzata dalle parole di Sezai e, in un successivo confronto, si dirà offesa dal suo pensiero. Non a caso, Güzide ribadirà che non potrebbe mai tornare con Tarik, dopo tutto il male che le ha fatto. E poi dirà a Sezai che non deve dubitare di lei, altrimenti sarà costretta ad interrompere ciò che c’è tra di loro.

Un dialogo accorato che si concluderà con la rappacificazione dei due amici, la stessa che verrà sancita da una cena preparata da Ümit, nel frattempo riaccolto in casa dalla sorella. Una pace che verrà subito messa alla prova da un'ulteriore novità. Vi anticipiamo, infatti, che nel corso della cena Ozan (Yusuf Çim) rivelerà a tutti quanti che ha sposato Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman). Come prevedibile, Güzide non la prenderà affatto bene…