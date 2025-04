Un posto al sole: Gennaro “scheggia impazzita” ai Cantieri? | Anticipazioni

Nonostante le ultime trattative debbano ancora portare a un vero e proprio contratto, ormai è chiaro che a Un posto al sole Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) entrerà presto come socio ai Cantieri. Ma se finora a porre dei dubbi sull’opportunità di questo accordo è stata soprattutto Marina (Nina Soldano), presto sarà proprio il diretto interessato a chiedersi se abbia fatto bene a desiderare così tanto questa svolta…

Eh sì: le notizie che arriveranno dall’America saranno sempre più preoccupanti e Gennaro inizierà seriamente a entrare in ansia, arrivando a chiedersi se Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e consorte lo abbiano “fregato” accettando di coinvolgerlo. E il nervosismo sarà tale che l’uomo finirà per prendersela con la povera moglie Antonietta (Rita Rusciano)…

Spoiler Un posto al sole: Gennaro non è facilmente gestibile!

Comunque, anche se nelle elucubrazioni di Gennaro ci fosse un fondo di verità, la questione sembrerà rientrare quando l’uomo riuscirà finalmente ad essere accettato al Circolo: un prestigioso traguardo che a lui interessava da tempo per aumentare il suo prestigio e il suo “brand”, come si suol dire. Il problema è che la nobiltà, soprattutto quella d’animo, non si può inventare dal nulla e infatti vedremo che la partecipazione del losco affarista a un incontro di beneficenza desterà parecchie perplessità…

Detto questo, Gagliotti inizierà a fare vita attiva all’interno dei Cantieri e ciò costituirà una bella gatta da pelare per Marina e Ferri: il loro nuovo socio, infatti, non sarà tanto facile da gestire e rischia di diventare una “scheggia impazzita”… Seguici su Instagram.