Un posto al sole, anticipazioni 16 aprile: la (brutta) tentazione di Vinicio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 16 aprile 2025

Michele, turbato dall’incontro con Agata, racconta a Rossella delle sue esperienze. L‘aura di mistero che circonda Agata si intensifica, poiché la donna sembra possedere davvero delle capacità straordinarie. Vinicio, ancora addolorato per la morte del padre e umiliato da Gennaro che ignora i suoi dubbi sull‘opportunità di avviare un‘impresa con Marina e Roberto, sarà tentato di rifugiarsi nella droga. Nel frattempo, Nunzio e Samuel si sfidano in un insolito duello per stabilire chi tra loro occuperà il seminterrato delle Cirillo… Seguici su Instagram.