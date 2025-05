A The Family va in scena la morte di un personaggio importante! Ecco chi

Un nuovo lutto sta per sconvolgere la famiglia Soykan. Nel corso delle prossime puntate di The Family, il dottor Ergun Akın (Ozan Gözel), il padre di Devin (Serenay Sarıkaya) e Yağmur (Yüsra Geyik), passerà a miglior vita e in tutto ciò ci sarà lo zampino della spietata Hülya (Nur Sürer). Addentriamoci dunque nella spiegazione della storyline per capire meglio che cosa succederà…

The Family, news: Devin rompe i rapporti con il padre

La storyline arriverà ad un punto di svolta nel momento in cui Devin scoprirà che Ergun e la suocera Hülya hanno cospirato contro di lei per farle credere che non potesse più restare incinta e spingerla così a troncare il suo matrimonio con Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ). Delusa, la psicologa affronterà il padre e chiuderà ogni tipo di rapporto con lui, arrivando persino a denunciarlo alle Autorità per tutti gli illeciti che commette nel suo ospedale privato, compresa la falsificazione di alcuni risultati medici (tra i quali il suo).

Dall’oggi al domani, Ergun si troverà dunque in una situazione professionale alquanto problematica ed emergerà che è stato costretto ad accettare di aiutare Hülya nella grande menzogna a Devin a causa di alcuni favori che lei gli aveva fatto in precedenza sempre legati alla gestione della sua clinica.

The Family, trame: Ergun minaccia Hülya

Proprio per questo, dato che anche il suo socio vorrà fargli causa, Ergun affronterà di petto la situazione e passerà alle minacce. In che modo? Il signor Akin farà sentire a Hülya la registrazione di una loro conversazione, da cui si evincerà che è stata proprio la Soykan, attraverso il ricatto, a costringerlo a parlare a Devin della falsa sterilità sopraggiunta.

Ergun pretenderà dunque che Hülya lo aiuti ad uscire dai guai e, in caso contrario, minaccerà di far ascoltare le registrazione a Devin e Aslan. Ipotesi che la donna vorrà assolutamente evitare, poiché cosciente del fatto che il figlio finirebbe per allontanarsi definitivamente da lei qualora avesse la certezza del suo coinvolgimento nel grande inganno.

The Family, spoiler: la morte di Ergun

Hulya darà dunque ordine ai suoi uomini di sabotare i freni della macchina di Ergun. Quest’ultimo perderà dunque il controllo della vettura e, dato che non riuscirà a frenare, uscirà fuori strada. Il risultato? Il signor Akin perderà la vita sul colpo, lasciando Devin nella disperazione più totale.

Poco prima dell’incidente, Ergun avrà infatti mandato un messaggio a Devin, anticipandole che doveva dirle qualcosa di estremamente importante. In preda all’angoscia, una volta che l’uomo verrà dichiarato morto, Devin si domanderà di cosa volesse parlarle suo padre.

E, come se non bastasse, la Akin dovrà fare i conti anche con il nervosismo di Yağmur, che a differenza sua era riuscita a riappacificarsi col padre dopo i tanti anni di odio. Vi anticipiamo che questa situazione, già così delicata, peggiorerà drasticamente quando Aslan capirà che la madre Hülya potrebbe essere coinvolta nella morte del suocero… Seguici su Instagram.