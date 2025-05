Anticipazioni Tradimento: Yeşim e Ümit accusati di omicidio! Ecco perché

A Tradimento gli imprevisti non mancano mai, soprattutto se servono a trascinare qualcuno in cella. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e il suo nuovo socio Ümit Özgüder (Cem Sürgit) finiranno tra le sbarre con l’accusa di omicidio. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme…

Tradimento, news: Ümit diventa socio di Yeşim

Tutto partirà quando, oltre all’agenzia di pulizie, Yeşim deciderà di mettere su una vera e propria attività culinaria specializzata in catering. Proprio per questo, la donna avrà bisogno di un abile chef al suo fianco e, dopo una prima prova, la scelta cadrà su Ümit, dà sempre appassionato di cucina.

Ottenuto il benestare di Güzide (Vahide Perçin), Yeşim e Ümit verranno quindi assunti da una ricchissima donna affinché preparino la cena per il compleanno del suo amato marito. Evento lavorativo che, purtroppo per loro, coinciderà con il matrimonio tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngor) e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş).

Nonostante ciò, i due sceglieranno di mantenere il loro impegno e prometteranno agli sposi che cercheranno di essere presenti almeno al ricevimento nuziale. Tuttavia, un clamoroso imprevisto impedirà loro di esserci…

Tradimento, spoiler: Yeşim e Ümit accusati di omicidio!

Possiamo infatti anticiparvi che la cena preparata da Ümit piacerà a tutti i commensali, almeno finché il marito della donna che li ha assunti non morirà per avvelenamento dopo aver ingerito il dolce preparato dall’uomo. A quel punto, la signora chiamerà la polizia e accuserà Ümit e Yeşim di aver appositamente avvelenato il consorte.

Portati in centrale, i due soci cercheranno di dimostrare la loro innocenza, specificando che per primi avevano assaggiato il dolce, ma dovranno comunque ricorrere all’aiuto legale di Güzide e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), i quali si proporranno come loro difensori: un impiego che, tra le altre cose, metterà Sezai in una posizione poco conveniente con la figlia İpek (İlayda Çevik), alla quale aveva promesso di stare lontano dalla Özgüder e dai suoi familiari…

Tradimento, trame: il destino di Ümit e Yeşim

Tensioni a parte, Güzide e Sezai riusciranno però ad ottenere che Ümit e Yeşim vengano scarcerati su cauzione in attesa del processo. Da un lato la Özgüder disporrà dei due milioni e mezzo richiesti dal giudice proprio grazie a Sezai; dall’altro, Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) accetterà di sborsare la stessa cifra in favore della moglie, permettendole di riabbracciare Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Tuttavia resterà un problema da risolvere, dato che Yeşim e Ümit dovranno dimostrare che il marito della donna che li ha assunti non è morto per colpa della loro cucina. Il funereo risvolto sarà davvero dovuto ad un’allergia della quale il povero malcapitato non era al corrente, proprio come Ümit spererà, oppure ci sarà sotto dell’altro? Fate attenzione ai nostri prossimi post perché ritorneremo presto sulla questione… Seguici su Instagram.